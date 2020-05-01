Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова рассказала в Сети, что снова стала мамой.

«Вот это и случилось. Сегодня новый человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей - теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья», - поделилась радостью с подписчиками детский омбудсмен на своей странице в Instagram-аккаунте.

Подписчики поздравили Анну Кузнецову с рождением сына и пожелали малышу крепкого здоровья.

«Самые добрые пожелания вам, малышу и всей вашей семье», «вы - потрясающая женщина! Здоровья крепкого вам и сыночку», - написали пользователи.

Напомним, о том, что омбудсмен ждет ребенка, стало известно в марте.