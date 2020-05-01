Пенза поставила новый антирекорд по индексу самоизоляции

По данным сервиса «Яндекса», определяющего индекс самоизоляции городов России, а также ближнего зарубежья, Пенза в полдень 29 мая поставила новый антирекорд по данному показателю – он оказался ниже единицы.

Сервис анализирует число людей на улицах города, автомобильный трафик и сравнивает с периодом до распространения коронавирусной инфекции. 1 апреля, в первый день самоизоляции, индекс Пензы в 12:00 составлял 3,6.

9 мая показатель не опускался ниже трех, но после завершения периода нерабочих дней вновь снизился. 22 мая в полдень был зафиксирован антирекорд - 1,1, который повторился и 24, 25 и 26 числа.

Однако на этом падение не закончилось. Спустя еще несколько дней, 29 мая, индекс вовсе оказался меньше единицы – он составил всего 0,8. По состоянию на 16 часов – 1,1.

Ранее стало известно о том, что Пензенская область – на первом месте ПФО по темпам прироста случаев заражения коронавирусом. До 31 мая в регионе продлен режим самоизоляции.