В Пензе временно изменится маршрут троллейбуса №7

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с отключением электроэнергии в Терновке. Так, 29 мая с 17 до 20 часов транспорт будет перевозить пассажиров до Терновского моста.

Напомним, жителям микрорайонов Терновка и ГПЗ-24 временно отключат электричество, так как специалистам необходимо убрать упавший на неизолированные провода ВЛ 110 кВ кабель связи, принадлежащий одному из сотовых операторов.