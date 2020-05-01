На Западной поляне появится веревочный парк

Губернатор Иван Белозерцев 30 мая осмотрел территорию около физкультурно-оздоровительного комплекса «Спутник» в Пензе.

Место, которое предстоит облагородить, - довольно большое. В настоящее время территория благоустройства ограничена улицами Мира, Ленинградская, Попова, Окружная, с застройщиком проводятся работы по формированию участка.

Губернатор предложил еще продумать расширение участка для благоустройства. Он поручил мэру Андрею Лузгину и главному архитектору региона Леониду Иоффе собраться вместе и посмотреть, как можно увеличить зону благоустройства, чтобы территория стала более удобной и комфортной. Иван Белозерцев отметил, что можно захватить при этом зону Олимпийской аллеи, сделать надземные переходы.

В парке «Спутник» должны появиться современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Также стало известно, что в планах – построить большой веревочный парк.

Проектные работы намерены завершить до середины июля, но земляные работы начнутся раньше – с 10 июня. Благоустройство намерены закончить до 1 октября.

Отметим, что работы по облагораживанию территории выполняют на средства частного инвестора.

Ранее проект благоустройства территории представили губернатору пензенские архитекторы. По их задумке, в современную сред впишутся артефакты советской эпохи, например, горка-ракета.