В Пензе в день «Последнего звонка» выявили продажу алкоголя

В Пензе провели рейды по контролю торговых точек в день проведения «Последнего звонка».

В пресс-службе мэрии рассказали, что рабочие группы районных администраций проверили более 60 объектов. Так, было составлено три административных протокола за продажу спиртного в день, когда на это действовал запрет.

Нарушения действующего законодательства были найдены в торговых организациях по ул. Бакунина, 50, Ново-Казанской, 18а и Клары Цеткин, 42а.

Участники рейда также наведались в крупные торговые точки, но нарушений не нашли. Алкоголь не продали и в объектах торговли и общественного питания в центральной части Пензы - на улицах Московской и Кирова.