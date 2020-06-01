В больнице им. Филатова у пациентов при госпитализации проверят наличие антител к Covid-19

В Пензенской областной детской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова с 1 июня возобновляют плановую госпитализацию пациентов.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, направление на лечение в стационаре жители могут получить в консультативно-диагностическом центре медучреждения.

Уточняется, что из-за нестабильной эпидобстановки при госпитализации пензенцам будут проводить исследования на наличие антител к коронавирусу – это позволит найти заболевание при его бессимптомном течении.

Главврач больницы Максим Баженов рассказал, что возраст детей, которые поступили к ним с коронавирусом, варьируется от рождения до 18 лет. За весь период в медучреждение поступили 60 детей, 49 полностью выздоровели и отправились домой.