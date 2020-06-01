В Пензе установили личности малолетних участников драки, которая попала на видео

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В Пензе сотрудники полиции проводят проверку по факту размещения в Сети видеоролика, на котором запечатлена драка между подростками.
По предварительным данным, инцидент случился в апреле этого года. По данным пресс-службы регионального управления МВД, инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН) установили личности всех участников драки. Сейчас подростки, их законные представители и педагоги находятся в отделе полиции.
Уточняется, что по результатам проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.
Ранее стало известно о том, что прокуроры занялись проверкой информации о драке учеников одной из школ города.