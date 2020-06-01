Волин ответил на вопрос гендиректора «Экспресса» о поддержке государственных медиа

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин 2 июня в ходе лайв-интервью на YouTube-канале НАТ (Национальной ассоциации телерадиовещателей) ответил на вопрос генерального директора ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс» Виктора Рубцова о поддержке региональных государственных холдингов в период пандемии.

«Региональные медиа-компании, так сказать, бюджетные, муниципального и областного подчинения, последние два с половиной месяца работали, не зная выходных, минимально находясь в режиме изоляции, максимально на «передовой»: рассказывали о работе медиков в «красной зоне», помогали волонтерам, информировали о ситуации земляков. Также на региональные государственные СМИ «свалилась» дополнительная работа: социальные ролики, изготовление и размещение образовательного контента, празднование в режиме онлайн дня Победы тоже легло на их плечи. Бюджет не увеличился, работы прибавилось.

Частные (коммерческие) СМИ могут рассчитывать на финансовую поддержку государства, а на что могли бы рассчитывать небольшие региональные государственные СМИ? Речь идет о том, что региональные бюджеты, например, Пензенской области, так же серьезно пострадали, однако свои обязательства по информированию граждан о государственной политике по указанным выше вопросам – выполняли», - такой вопрос Виктор Рубцов направил Алексею Волину.

«Поддержка распространяется на всех представителей малого и среднего бизнеса, вне зависимости от того, государственные они или негосударственные. Но если телеканал не является частью реестра МСП, на него не распространяются меры поддержки», - рассказал замминистра.

Напомним, в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства массовой информации включили в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Ранее с соответствующей инициативой выступили глава Минкомсвязи и Думский комитет по СМИ.

В частности, мерами поддержки смогут воспользоваться издатели книг, газет, журналов, теле- и радиокомпании, сетевые издания и информагентства. Среди мер поддержки, на которые могут рассчитывать медиа, - полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат сотрудникам, кредиты по ставке 2%, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.