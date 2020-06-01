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02.06.2020г.
Волин ответил на вопрос гендиректора «Экспресса» о поддержке государственных медиа

Волин ответил на вопрос гендиректора «Экспресса» о поддержке государственных медиа

Вт, 02.06.20 15:08
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Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин 2 июня в ходе лайв-интервью на YouTube-канале НАТ (Национальной ассоциации телерадиовещателей) ответил на вопрос генерального директора ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс» Виктора Рубцова о поддержке региональных государственных холдингов в период пандемии.

«Региональные медиа-компании, так сказать, бюджетные, муниципального и областного подчинения, последние два с половиной месяца работали, не зная выходных, минимально находясь в режиме изоляции, максимально на «передовой»: рассказывали о работе медиков в «красной зоне», помогали волонтерам, информировали о ситуации земляков. Также на региональные государственные СМИ «свалилась» дополнительная работа: социальные ролики, изготовление и размещение образовательного контента, празднование в режиме онлайн дня Победы тоже легло на их плечи. Бюджет не увеличился, работы прибавилось.

Частные (коммерческие) СМИ могут рассчитывать на финансовую поддержку государства, а на что могли бы рассчитывать небольшие региональные государственные СМИ? Речь идет о том, что региональные бюджеты, например, Пензенской области, так же серьезно пострадали, однако свои обязательства по информированию граждан о государственной политике по указанным выше вопросам – выполняли», - такой вопрос Виктор Рубцов направил Алексею Волину.

«Поддержка распространяется на всех представителей малого и среднего бизнеса, вне зависимости от того, государственные они или негосударственные. Но если телеканал не является частью реестра МСП, на него не распространяются меры поддержки», - рассказал замминистра. 

Напомним, в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства массовой информации включили в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Ранее с соответствующей инициативой выступили глава Минкомсвязи и Думский комитет по СМИ.

В частности, мерами поддержки смогут воспользоваться издатели книг, газет, журналов, теле- и радиокомпании, сетевые издания и информагентства. Среди мер поддержки, на которые могут рассчитывать медиа, - полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат сотрудникам, кредиты по ставке 2%, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Источник фотографии: Скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=O1URQIJvnK4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR07mcuyXZkTUBZeIOIIkmuGVFZM1tNQqJ003JHdnvlOEcEawYBF-8XJWZo
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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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