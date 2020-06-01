В Пензе некоторые спортивные объекты возобновили свою работу

В Пензе после выхода на первый этап смягчения режима повышенной готовности работу возобновили некоторые спортивные объекты.

Речь идет о тех учреждениях, где занятия физкультурой и спортом можно проводить на открытом воздухе. По данным пресс-службы регионального минспорта, с 1 июня свои двери для посетителей открыли:

- Спортивно-оздоровительный комплекс «Семейный» (ул. Измайлова, 150);

- Комплексный стадион «Первомайский» (ул. Калинина, 119).

Также ведется подготовка открытого бассейна училища Олимпийского резерва по адресу ул. Одоевского,1.

Отмечается, что гражданам при посещении спортучреждения необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Ранее стало известно, что Пензенская область выходит на первый этап смягчения режима повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев. В документе сказано, что жители могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.