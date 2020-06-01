Пензенцам сообщили о смерти медсестры-анестезиста

В Пензенской области на 59-м году жизни скончалась медицинская сестра-анестезист палаты интенсивной терапии гериатрического отделения госпиталя ветеранов войн Татьяна Белоконева.

Ее не стало в среду 3 июня, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Министерство здравоохранения Пензенской области, администрация и профсоюзная организация лечебного учреждения, медицинская общественность региона выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким Татьяны Константиновны», - отмечают в министерстве.

Татьяна Белоконева окончила Пензенский медицинский институт и в 1980 году пришла на работу в госпиталь, которой посвятила 40 лет своей жизни.

За время работы Татьяна Константиновна зарекомендовала себя грамотным специалистом, прошла профпереподготовку по анестезиологии и реаниматологии и в течение 35 лет работала медицинской сестрой-анестезисткой в операционном блоке, а затем - в палате интенсивной терапии. Ей присвоена высшая квалификационная категория. Также она имеет немало наград: ей вручили почетные грамоты Министерства здравоохранения РФ, министерства здравоохранения региона, почетный знак «Отличнику здравоохранения» и другие.

Татьяне Константиновне присвоено звание «Ветеран труда».

Ранее информагенство писало о еще одной утрате в медицинских рядах – в Пензе из жизни ушла врач Елена Алексеевна Захарова.