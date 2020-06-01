Алексей Качан прокомментировал идею выплат домохозяйкам

Во время брифинга информагентства «Пенза-Пресс» министру труда, социальной защиты и демографии региона Алексею Качану поступил вопрос от читательницы на тему выплат домохозяйкам. Женщина интересовалась, реально ли ввести такие выплаты в области.

Алексей Качан отметил, что законопроект о ежемесячных выплатах минимального размера оплаты труда (МРОТ) домохозяйкам был внесен на рассмотрение в Госдуму партией ЛДПР 1 июня. Согласно документу, поддержку от государства получат те, кто ведет домашнее хозяйство: убирает дом, готовит пищу, ухаживает за детьми, инвалидами или престарелыми родственниками. По мнению одного из авторов документа Ярослава Нилова, такие меры укрепят социальную стабильность в обществе.

При этом право на пособие будет иметь только один из членов семьи. Кроме того, доход семейства на одного человека не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.

Алексей Качан уточнил, что порядок выплат предлагается определить Минтруду Российской Федерации. В случае принятия меры вступят в силу с 1 января следующего года.

«Сказать, что эта выплата будет эффективной, я не совсем готов. Дело в том, что она была и в прошлом году заявлена, но ее отклонили, потому что было много сторонников того, что люди должны работать, а не сидеть дома. Ведение домашнего хозяйства – это очень сложный процесс. И вот два дня назад уже отклонили эту поправку, но, в любом случае, ее будут и дальше лоббировать. По причине того, что нет конкретики, что такое ведение домашнего хозяйства, период выплаты и когда она закончится. Требуется серьезный уровень проработки, чтобы такую выплату ввести.

Дело в том, что это идет вразрез с нацпроектом «Демография», инициированным президентом, за который мы тоже отвечаем параллельно с минспорта и минобром. В минобре увеличивают количество мест в детских учреждениях для того, чтобы мамы могли побыстрее выйти на работу и быть полезными, а мы, в свою очередь, производим переобучение, чтобы эти мамы за время того, как они находились с детьми, побыстрее смогли войти в рабочее русло, получить новую профессию бесплатно или повысить квалификацию, которая востребована на рынке труда, чтобы быть во всеоружии. Поэтому выплата получается неоднозначной.

Я всегда считаю, что чем больше выплат, тем лучше, потому что нужно помогать семьям, но эффективность этой выплаты мне пока непонятна», - добавил он.

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