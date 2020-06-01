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03.06.2020г.
Алексей Качан прокомментировал идею выплат домохозяйкам

Алексей Качан прокомментировал идею выплат домохозяйкам

Ср, 03.06.20 13:58
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Во время брифинга информагентства «Пенза-Пресс» министру труда, социальной защиты и демографии региона Алексею Качану поступил вопрос от читательницы на тему выплат домохозяйкам. Женщина интересовалась, реально ли ввести такие выплаты в области.

Алексей Качан отметил, что законопроект о ежемесячных выплатах минимального размера оплаты труда (МРОТ) домохозяйкам был внесен на рассмотрение в Госдуму партией ЛДПР 1 июня. Согласно документу, поддержку от государства получат те, кто ведет домашнее хозяйство: убирает дом, готовит пищу, ухаживает за детьми, инвалидами или престарелыми родственниками. По мнению одного из авторов документа Ярослава Нилова, такие меры укрепят социальную стабильность в обществе.

При этом право на пособие будет иметь только один из членов семьи. Кроме того, доход семейства на одного человека не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.

Алексей Качан уточнил, что порядок выплат предлагается определить Минтруду Российской Федерации. В случае принятия меры вступят в силу с 1 января следующего года.

«Сказать, что эта выплата будет эффективной, я не совсем готов. Дело в том, что она была и в прошлом году заявлена, но ее отклонили, потому что было много сторонников того, что люди должны работать, а не сидеть дома. Ведение домашнего хозяйства – это очень сложный процесс. И вот два дня назад уже отклонили эту поправку, но, в любом случае, ее будут и дальше лоббировать. По причине того, что нет конкретики, что такое ведение домашнего хозяйства, период выплаты и когда она закончится. Требуется серьезный уровень проработки, чтобы такую выплату ввести.

Дело в том, что это идет вразрез с нацпроектом «Демография», инициированным президентом, за который мы тоже отвечаем параллельно с минспорта и минобром. В минобре увеличивают количество мест в детских учреждениях для того, чтобы мамы могли побыстрее выйти на работу и быть полезными, а мы, в свою очередь, производим переобучение, чтобы эти мамы за время того, как они находились с детьми, побыстрее смогли войти в рабочее русло, получить новую профессию бесплатно или повысить квалификацию, которая востребована на рынке труда, чтобы быть во всеоружии. Поэтому выплата получается неоднозначной.

Я всегда считаю, что чем больше выплат, тем лучше, потому что нужно помогать семьям, но эффективность этой выплаты мне пока непонятна», - добавил он.

Полный текст брифинга можно почитать ЗДЕСЬ. 

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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