В МЧС рассказали подробности серии автопожаров в Арбеково

В Пензе в Арбеково загорелись несколько машин. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности случившегося.

Звонок на пульт дежурного поступил 3 июня в 22:10. По предварительным данным, во дворе на улице Онежской, 19 вспыхнул ВАЗ-2110. Пламя перекинулось на стоящие рядом Suzuki и Nissan. Полыхающие авто тушили 12 человек с помощью двух спецмашин.

В 23:54 в МЧС сообщили о том, что во дворе дома №13 по улице Онежской горит ВАЗ-2114, а в 1:04 стало известно о пожаре во дворе дома №8 по проспекту Строителей. Там огонь охватил ВАЗ-2115.

«Пожары были ликвидированы в кратчайшие сроки. Проводится проверка, устанавливается причина произошедшего», - добавили в пресс-службе.

Ранее пензенцы публиковали фото горящих машин и последствия ночного пожара в Сети.