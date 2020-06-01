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04.06.2020г.
В Пензе на голосовании по поправкам в Конституцию будут работать наблюдатели

В Пензе на голосовании по поправкам в Конституцию будут работать наблюдатели

Чт, 04.06.20 13:47
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В правительстве Пензенской области 4 июня на встрече губернатора Ивана Белозерцева с общественниками обсудили проведение в регионе голосования по поправкам в Конституцию. Оно состоится через несколько недель.

По словам председателя Общественной палаты Пензенской области Владимира Подобеда, у них создана группа по мониторингу за прохождением процесса. В частности, запланирована работа 3255 наблюдателей.

«Утвержден порядок контроля за приемом голосов и их подсчетом. Принято решение сформировать ситуационный штаб по вопросам и срочным ситуациям. Мобильные группы будут выезжать на участки. Предполагается дистанционное обучение наблюдателей», - отметил он.

Спикер пензенского парламента Валерий Лидин обозначил важность поправок и самого голосования.

«Эти поправки прошли широкое обсуждение среди населения, общественности. Сегодня всем важно проявить свою гражданскую зрелость и прийти на избирательные участки, проявить гражданскую ответственность и принять решение по поправкам», - сказал он.

Ректор ПГУ, депутат Заксобра Александр Гуляков сообщил, что проведенные опросы показали готовность людей проголосовать.

«Мы провели выборочный опрос по студентам и преподавателям. Последние считают, что лучше голосовать на дому, а студенты хотят прийти на участок. Как подать заявление, чтобы на дому проголосовать?» - поинтересовался ректор у председателя пензенского облизбиркома Александра Синюкова.

Тот ответил, что для голосования на дому нужно позвонить в территориальные комиссии или подать заявление на портале Госуслуг.

Бизнесмен Ольга Изранова подчеркнула важность поправок, закрепляющих за государством обязанность по поддержке предпринимателей. Также она сообщила об установке на ряде участков дезинфицирующих установок.

Худрук драмтеатра Сергей Казаков остановился на важности поддержки культуры.

Подводя итог обсуждению, губернатор попросил провести разъяснительную работу с населением, объяснив особенности проведения голосования, соблюдения санитарных норм.

«Надо больше проводить разъяснительной работы с людьми, чтобы было большее понимание ситуации», - сказал Иван Белозерцев.

Напомним, ранее на встрече Александр Синюков рассказал, что на участках все будет находиться в масках и перчатках, предусмотрена дезобработка, соблюдение социальной дистанции.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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