В Пензе на голосовании по поправкам в Конституцию будут работать наблюдатели

В правительстве Пензенской области 4 июня на встрече губернатора Ивана Белозерцева с общественниками обсудили проведение в регионе голосования по поправкам в Конституцию. Оно состоится через несколько недель.

По словам председателя Общественной палаты Пензенской области Владимира Подобеда, у них создана группа по мониторингу за прохождением процесса. В частности, запланирована работа 3255 наблюдателей.

«Утвержден порядок контроля за приемом голосов и их подсчетом. Принято решение сформировать ситуационный штаб по вопросам и срочным ситуациям. Мобильные группы будут выезжать на участки. Предполагается дистанционное обучение наблюдателей», - отметил он.

Спикер пензенского парламента Валерий Лидин обозначил важность поправок и самого голосования.

«Эти поправки прошли широкое обсуждение среди населения, общественности. Сегодня всем важно проявить свою гражданскую зрелость и прийти на избирательные участки, проявить гражданскую ответственность и принять решение по поправкам», - сказал он.

Ректор ПГУ, депутат Заксобра Александр Гуляков сообщил, что проведенные опросы показали готовность людей проголосовать.

«Мы провели выборочный опрос по студентам и преподавателям. Последние считают, что лучше голосовать на дому, а студенты хотят прийти на участок. Как подать заявление, чтобы на дому проголосовать?» - поинтересовался ректор у председателя пензенского облизбиркома Александра Синюкова.

Тот ответил, что для голосования на дому нужно позвонить в территориальные комиссии или подать заявление на портале Госуслуг.

Бизнесмен Ольга Изранова подчеркнула важность поправок, закрепляющих за государством обязанность по поддержке предпринимателей. Также она сообщила об установке на ряде участков дезинфицирующих установок.

Худрук драмтеатра Сергей Казаков остановился на важности поддержки культуры.

Подводя итог обсуждению, губернатор попросил провести разъяснительную работу с населением, объяснив особенности проведения голосования, соблюдения санитарных норм.

«Надо больше проводить разъяснительной работы с людьми, чтобы было большее понимание ситуации», - сказал Иван Белозерцев.

Напомним, ранее на встрече Александр Синюков рассказал, что на участках все будет находиться в масках и перчатках, предусмотрена дезобработка, соблюдение социальной дистанции.