Возможным поджигателем авто в Арбеково оказался житель Москвы - МВД

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили подробности задержания подозреваемого в краже и поджогах машин в Арбеково.

На пульт дежурного полиции поздно вечером 3 июня поступило сообщение о том, что на улице Онежской полыхают три машины. На место выехали правоохранители. Они опросили свидетелей, а после им сообщили, что горят еще две машины в соседних дворах.

Через несколько часов полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 35-летний житель Москвы. Они задержали его в тот момент, когда он загружал в такси вещи, похищенные в одном из автомобилей.

Мужчину заключили под стражу. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, первое авто, ВАЗ-2110, вспыхнуло в 22:10. Пламя перекинулось на стоящие рядом Suzuki и Nissan. В 23:54 во дворе дома №13 по улице Онежской горел ВАЗ-2114, а в 1:04 стало известно о пожаре во дворе дома №8 по проспекту Строителей. Там огонь охватил ВАЗ-2115. Все пожары удалось потушить сотрудникам МЧС.