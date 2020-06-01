Пензенцы смогут проголосовать за поправки в Конституцию с 25 июня

Принять участие в голосовании (18+) за поправки в Конституцию жители Пензенской области смогут в течение нескольких дней.

По указу президента, общероссийское голосование намечено на 1 июля. Однако отдать свой голос будет возможно уже с 25 июня.

Это сделано для того, чтобы разделить потоки граждан по датам и времени - чтобы на участке одновременно находилось как можно меньше людей. При этом будет возможно оформить открепительные удостоверения или проголосовать на дому. Заявки можно подать с 5 по 21 июня через сайт госуслуг, МФЦ или территориальные избирательные комиссии.

Как сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков, в регионе будет действовать 1085 участков.

Телефон избирательной комиссии Пензенской области - 8(841-2) 56-01-46.