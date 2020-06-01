Covid-19. Количество заболевших пензенцев за сутки приближается к 140

Появились данные о числе зараженных в Пензенской области на 9 июня. Их опубликовали на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

С начала наблюдений в регионе зарегистрировано 3 191 заражений коронавирусом, новых случаев за сутки – 138. При этом уже 2 531 пациентов вылечилось, а 28 скончалось.

Всего по стране выявлено 485 253 случая заражения, прирост за сутки составил 8 595 заболевших. 242 397 человек выздоровел, а 6 142 пациентов скончалось.

Напомним, в регионе до 14 июня продлили режим повышенной готовности. Кроме того, пензенцам необходимо носить маски, особенно в местах массового скопления людей. Узнать о том, как уберечь кожу от проблем из-за ношения этого защитного средства, можно здесь. Не стоит забывать и про гигиену.