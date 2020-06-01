Впервые летом. С безумной горы на ул. Бекешской скатилась иномарка

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В Пензе в западню горы на улице Бекешской попала легковушка. Очевидец отметил, что подобное впервые произошло летом.
Видеозапись происходящего появилась в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что действия разворачивались 9 июня. Судя по кадрам, черная иномарка катилась задом с горы. Ее остановили только автошины, которые лежали возле дома.
«И летом бывают неудачи», - написал очевидец.
Пользователи в комментариях удивились, почему автоледи не нажала на тормоз, чтобы остановить кроссовер, потому что она была за рулем. Официальной информации о случившемся нет.
Напомним, гору прозвали безумной, потому что в ее «сети» часто попадают автолюбители. Особенно много подобных происшествий зимой. Машины не справляются с поднятием на возвышенность и скатываются вниз. На опасном участке ранее ввели одностороннее движение. Оно касается участка от улицы Угловой до дома №93.