Пензенцы сняли трогательный клип на фоне заброшенных усадеб

Активисты регионального проекта «По следам забытых усадеб Пензенской области» сняли новый клип, чтобы привлечь внимание жителей региона к этой проблеме. Герои нового видео – люди в противогазах, действия разворачиваются на фоне полуразрушенных строений.

Так свою необычную идею объясняют создатели клипа.

«После видео под песню Uno мы получили мощную обратную связь. Среди мнений было такое, что мы чуть ли не танцуем на костях. Мы в корне не согласны с таким отношением и считаем, что усадьбы не должны быть просто безжизненными объектами культуры. Чем больше движения, тем интереснее!

Даже разрушающиеся, они способны вдохновлять на шикарные фотосессии, воодушевляющую музыку, написание картин. […] На этот раз мы вдохновились песней «Больше не полетаем» и разрушенными объектами, которые наводят на мысль, что произошла какая-то катастрофа, иначе почему люди их покинули? Мы пофантазировали, какой могла бы быть жизнь и любовь в этих декорациях, если бы среда стала опасной для человека. Приятного просмотра!» - отмечается в группе проекта.

Активисты подчеркнули, что съемки проводились с соблюдением всех мер безопасности, ни один исторический объект не пострадал.

Напомним, ранее пензенцы сняли пародию на клип Little Big «Uno», которую группа планировала представить на «Евровидении», на фоне усадьбы Надеждино князя Куракина в Сердобском районе. Узнать об этом больше можно ЗДЕСЬ.