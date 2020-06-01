В Пензе на Юбилейной площади развернули огромный триколор

В Пензе 12 июня ровно в 12 часов дня жители присоединились ко всероссийской акции в честь Дня России. Они развернули огромный триколор и исполнили государственный гимн.

«Невзирая на пандемию, мы собрались узким кругом, мы поддержим нашу страну и поддержим этот замечательный праздник», - сообщила организатор Радмила Лазько.

По ее словам размер полотна триколора – 5 на 10 метров.

Участница Кадрия Туишева, представляющая татарскую автономию, пришла сюда, чтобы подержать акцию и жителей региона в это непростое время борьбы с коронавирусом.

«Нужно сохранять свои традиции, свою нацию. Важно для каждого молодого человека, быть патриотом своей страны и любить свою страну», - отметила она в беседе с журналистом информационного агентства.

Напомним, ранее, 11 июня, представители автономий передали угощения сотрудникам областной больницы Бурденко. 12 июня в городе проходят различные мероприятия в честь Дня России, афиша – тут.