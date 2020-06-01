Еще одна авиакомпания начала продажу билетов из Пензы в Сочи

Авиакомпания «Ираэро» начала продавать билеты из Пензы в Сочи. Судя по информации на сайте перевозчика, первый рейс запланирован на 27 июня.

Самолеты будут летать раз в неделю по субботам, вылет – в 12:20, время в пути составит два часа. Минимальная стоимость авиабилета – около 6,5 тысяч рублей. Рейсы будут выполняться вплоть до 26 сентября.

Ранее в аэропорту Пензы информагентству рассказали, полетят ли пензенцы в Крым и Сочи до середины июня.