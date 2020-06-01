«У всех бывают неудачи». Пензенец снял на видео сотрудников ДПС, толкавших авто

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео, сделанное в Пензе накануне вечером во время грозы. На ролике два сотрудника ДПС толкают автомобиль.

«У всех бывают неудачи», - отметил автор ролика.

В комментариях некоторые подписчики отметили, что столкнулись с подобной ситуацией.

«Такая же фигня - на перекрестке Каракозова и Пролетарского. Захлебнулись на 10-ке. […] Знаете, а нам вот мало кто хотел помочь. Из окна своего авто забавнее наблюдать, когда две девочки толкают машину по таким лужам, когда воды - выше колена. Спасибо мужчине, который на трос взял, не бросил в беде», - написала Светлана.

«Совсем не смешно. Они такие же люди», - отметила Марина.

Ранее информагентство писало о том, что жители региона в соцсетях делились фото и видео грозы.