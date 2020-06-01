ЕР рассмотрит кандидатуру Белозерцева на губернаторские выборы от партии

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«В повестке дня сегодня пять кандидатур. Это Иван Белозерцев (Пензенская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Василий Голубев (Ростовская область), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрий Бездудный (Ненецкий автономный округ)», - цитирует его слова пресс-служба партии.
Андрей Турчак напомнил, что 9 июня «Единая Россия» определилась с первой группой кандидатов, которых выдвинет на губернаторские выборы. Тогда на заседании президиума генсовета ЕР рассмотрели кандидатуры первых девяти глав регионов.
«Конференции по выдвижению кандидатов от партии уже состоялись в Севастополе, Костромской и Архангельской областях и Еврейской автономной области. Наши кандидаты были единогласно поддержаны. Оставшиеся конференции запланированы на ближайшие дни, проходят в плотном графике», - отметил секретарь генсовета партии.
Ранее информагентство сообщило о том, что президент России Владимир Путин поддержал решение Ивана Белозерцева заявиться на участие в губернаторских выборах, которые пройдут 13 сентября.