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17.06.2020г.
ЕР рассмотрит кандидатуру Белозерцева на губернаторские выборы от партии

ЕР рассмотрит кандидатуру Белозерцева на губернаторские выборы от партии

Вт, 16.06.20 16:24
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о том, что партия 16 июня рассмотрит еще пять кандидатур глав регионов на губернаторские выборы от партии.

«В повестке дня сегодня пять кандидатур. Это Иван Белозерцев (Пензенская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Василий Голубев (Ростовская область), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрий Бездудный (Ненецкий автономный округ)», - цитирует его слова пресс-служба партии.

Андрей Турчак напомнил, что 9 июня «Единая Россия» определилась с первой группой кандидатов, которых выдвинет на губернаторские выборы. Тогда на заседании президиума генсовета ЕР рассмотрели кандидатуры первых девяти глав регионов.

«Конференции по выдвижению кандидатов от партии уже состоялись в Севастополе, Костромской и Архангельской областях и Еврейской автономной области. Наши кандидаты были единогласно поддержаны. Оставшиеся конференции запланированы на ближайшие дни, проходят в плотном графике», - отметил секретарь генсовета партии.

Ранее информагентство сообщило о том, что президент России Владимир Путин поддержал решение Ивана Белозерцева заявиться на участие в губернаторских выборах, которые пройдут 13 сентября.

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Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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