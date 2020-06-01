ЕР рассмотрит кандидатуру Белозерцева на губернаторские выборы от партии

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о том, что партия 16 июня рассмотрит еще пять кандидатур глав регионов на губернаторские выборы от партии.

«В повестке дня сегодня пять кандидатур. Это Иван Белозерцев (Пензенская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Василий Голубев (Ростовская область), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрий Бездудный (Ненецкий автономный округ)», - цитирует его слова пресс-служба партии.

Андрей Турчак напомнил, что 9 июня «Единая Россия» определилась с первой группой кандидатов, которых выдвинет на губернаторские выборы. Тогда на заседании президиума генсовета ЕР рассмотрели кандидатуры первых девяти глав регионов.

«Конференции по выдвижению кандидатов от партии уже состоялись в Севастополе, Костромской и Архангельской областях и Еврейской автономной области. Наши кандидаты были единогласно поддержаны. Оставшиеся конференции запланированы на ближайшие дни, проходят в плотном графике», - отметил секретарь генсовета партии.

Ранее информагентство сообщило о том, что президент России Владимир Путин поддержал решение Ивана Белозерцева заявиться на участие в губернаторских выборах, которые пройдут 13 сентября.