Капралов объяснил пензенским бизнесменам нюансы отсрочки арендной платы

Министр экономики региона Сергей Капралов во время брифинга информагентства «Пенза-Пресс» рассказал о льготах по аренде и пояснил, что делать, если собственник не хочет предоставлять отсрочку по оплате.

«Был направлен целый комплекс мер поддержки для тех, кто арендует торговые площади. Для больших торговых центров мы снизили налог с 2% до 1,6% в текущем году, и в следующем году он будет 1,8%. К 2% мы вернемся только в 2022 году», - отметил Сергей Капралов.

Он уточнил, что под эту поддержку попадают 500 объектов, которые имеют площадь больше 1000 квадратных метров.

«Что касается других собственников имущества, у которых исчисление стоимости идет от среднегодового показателя, они могут получить скидку по уплате налога, на которую они предоставляют снижение арендной платы своим арендаторам», - пояснил министр.

Сергей Капралов подчеркнул, что это одна самых важных мер поддержки. Также он отметил, что многие обращаются с жалобами на то, что собственник отказывается снижать аренду.

«По этому вопросу есть решение Верховного суда РФ по поводу того, что арендатор вправе требовать снижения платы у собственника. Последний обязан снизить плату, если есть факт, подтверждающий, что на время введения на территории региона режима повышенной готовности, данный субъект бизнеса не работал. Это очень важно и касается не только предпринимателей, которые являются пострадавшими из-за пандемии коронавируса, а абсолютно любого юрлица или ИП, которые арендуют помещение. Отсрочку может получить субъект бизнеса автоматом, не спрашивая у собственника, если этот субъект бизнеса относится к пострадавшим», - подчеркнул он.

По словам Сергея Капралова, в нескольких муниципальных образованиях предусмотрены также льготы по земельному налогу собственникам недвижимости, которые предоставили арендаторам отсрочку по платежам, либо которые снизили сумму. Им уменьшат размер земельного налога в соответствии с суммой снижения аренды.

Кроме того, в регионе предусмотрены отсрочка и освобождение от уплаты арендных платежей по объектам, которые находятся в областной и муниципальной собственности.