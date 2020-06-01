Пензенцам рассказали о новых возможностях для самозанятых

С 1 июля в Пензенской области для самозанятых будет запущен специальный налоговый режим. Министр экономики региона Сергей Капралов в ходе брифинга , который прошел в информагентстве, объяснил, как оформить статус самозанятого и какие меры поддержки для них предусмотрены.

«Сейчас мы все ближе к тому дню, когда в регионе начнет действовать налог на профессиональный доход самозанятых, который позволит вывести из тени людей, которые, например, занимаются репетиторством, изготовлением выпечки и прочим. Я говорю о дате 1 июля», - сказал Сергей Капралов.

Он отметил, что статус самозанятого можно будет получить без визита в налоговую инспекцию. Для регистрации необходимо подать заявление с фотографией и копией паспорта через приложение «Мой налог» (6+). Регистрацию также можно пройти на сайте Госуслуг.

«В 2020 году самозанятым гражданам будет предоставлен «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в 2020 году проводить налоговые платежи. На физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, будут предусмотрены меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Соответствующие изменения в федеральное законодательство проходят стадию согласования», - подытожил министр.