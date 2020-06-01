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19.06.2020г.
Covid-19. Пензенская область вышла на второй этап снятия ограничений

Covid-19. Пензенская область вышла на второй этап снятия ограничений

Пт, 19.06.20 12:16
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19 июня пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о переходе региона на второй этап снятия ограничений.

По ее словам, в соответствии с документом, подписанным губернатором, возобновляется деятельность:

- музеев и библиотек с соблюдением ряда условий (прием по предварительной записи, социальное дистанцирование не менее пяти метров, ограничение числа посетителей в зале, использование средств индивидуальной защиты);

- летних веранд, сезонных летних кафе и террас при стационарных предприятиях общественного питания, придорожных кафе;

- рынков и ярмарок;

- предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 кв м при наличии отдельного наружного (уличного) входа и при соблюдении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале, исходя из расчета один человек на 4 кв м;

- кладбищ;

- организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ дополнительного профессионального образования взрослых при условии проведения индивидуальных занятий в соответствии с требованиями Роспотребнадзора;

- зоопарков с использованием средств индивидуальной защиты (маски, респираторы), а в закрытых помещениях зоопарка - с ограничением количества посетителей из расчета один человек на 10 кв м;

- гостиниц при условии использования из общего номерного фонда не более 20 номеров;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев.

«При этом сохраняется режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания. Речь идет о гражданах старше 65 лет и жителях области с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом. Масочный режим и социальное дистанцирование также сохраняются», - сообщила пресс-секретарь губернатора.

Напомним, 1 июня Пензенская область вышла на первый этап смягчения режима повышенной готовности. Согласно документу, на территории региона смогли возобновить работу предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров при наличии отдельного уличного входа, с возможностью соблюдения предельного количества лиц одновременно, исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра.

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17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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