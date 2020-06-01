Covid-19. Пензенская область вышла на второй этап снятия ограничений

19 июня пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о переходе региона на второй этап снятия ограничений.

По ее словам, в соответствии с документом, подписанным губернатором, возобновляется деятельность:



- музеев и библиотек с соблюдением ряда условий (прием по предварительной записи, социальное дистанцирование не менее пяти метров, ограничение числа посетителей в зале, использование средств индивидуальной защиты);

- летних веранд, сезонных летних кафе и террас при стационарных предприятиях общественного питания, придорожных кафе;

- рынков и ярмарок;

- предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 кв м при наличии отдельного наружного (уличного) входа и при соблюдении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале, исходя из расчета один человек на 4 кв м;

- кладбищ;

- организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ дополнительного профессионального образования взрослых при условии проведения индивидуальных занятий в соответствии с требованиями Роспотребнадзора;

- зоопарков с использованием средств индивидуальной защиты (маски, респираторы), а в закрытых помещениях зоопарка - с ограничением количества посетителей из расчета один человек на 10 кв м;

- гостиниц при условии использования из общего номерного фонда не более 20 номеров;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев.

«При этом сохраняется режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания. Речь идет о гражданах старше 65 лет и жителях области с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом. Масочный режим и социальное дистанцирование также сохраняются», - сообщила пресс-секретарь губернатора.

Напомним, 1 июня Пензенская область вышла на первый этап смягчения режима повышенной готовности. Согласно документу, на территории региона смогли возобновить работу предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров при наличии отдельного уличного входа, с возможностью соблюдения предельного количества лиц одновременно, исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра.