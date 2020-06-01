Губернатор призвал использовать обсерватор для изоляции членов семей заболевших Covid-19

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 19 июня на совещании с главами администраций районов призвал активнее использовать обсерватор в Леонидовке для изоляции членов семей, в которых есть заболевшие коронавирусом. Это позволит уберечь от заражения родственников, если больной лечится дома под присмотром врачей.

Эта мера очень важна, потому что, по данным Роспотербнадзора, сейчас много очагов именно в семьях.

«Я прошу глав администраций районов обратить на это внимание. Наводите порядок, занимайтесь с населением. Выявляйте очаги и семьи, которые могут войти в группы риска. Решайте, как взять на контроль и изолировать членов семей заболевших. У нас есть обсерватор. Он не заполнен. Руководители в районах не работают», - цитирует губернатора пресс-центр областного правительства.

По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Александра Крымова, среди заболевших 36,4% - люди старше 60 лет, 4% - несовершеннолетние. Самый большой удельный вес заразившихся - в Пензе, Заречном, Шемышейском, Малосердобинском, Земетчинском и Башмаковском районах. Инфекция распространяется главным образом в семьях.

Главной проблемой остается недисциплинированность населения, в особенности при обнаружении семейных очагов.

Напомним, ранее стало известно о переходе Пензенской области на второй этап снятия ограничении, введенных из-за пандемии коронавируса. Работать разрешат летним верандам кафе, музеям и библиотекам, некоторым видам магазинов, салонам красоты при соблюдении санитарных норм. Документ подписал губернатор.