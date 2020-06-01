В Пензе подготавливают новое место под граффити с врачом-ангелом

https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/170665/verniteangela.-kak-avtor-graffiti-blagodarnosti-medikam-otreagiroval-na-ego-ischeznovenie В Пензе восстанавливают полюбившийся горожанам арт-объект. Он расположится на улице Суровова недалеко от Юбилейной площади.

26 июня автор картины рассказал об этом на своей личной страничке в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас идут штукатурные работы под новую роспись, потому что на кирпичах рисовать никак нельзя», - поделился новостью Алексей Февралев.

Напомним, ранее граффити было расположено на улице Кирова. Однако арт-объект был уничтожен, так как здание, которое выбрал художник, было предназначено под снос. Губернатор Иван Белозерцев пообещал разобраться в ситуации, и теперь врач-ангел снова будет радовать горожан.