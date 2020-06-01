Радмила Лазько: Активная гражданская позиция – это очень важно

В Пензенской области идет голосование по поправкам в Конституцию РФ (18+). Свой выбор можно сделать до 1 июля включительно. Участие в голосовании 27 июня приняла член Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции», руководитель ресурсного добровольческого центра региона Радмила Лазько.

Девушка отметила, что голосование важно для каждого пензенца.

«Если каждый проголосует, то итоговые результаты будут объективными. Чем меньше будет явка, соответственно, менее объективные будут результаты. А молодежь тем более должна идти голосовать, потому что будущее страны зависит от нас. Нам здесь жить, рожать детей. Поэтому активная гражданская позиция – это очень важно», - подчеркнула Радмила Лазько.

Напомним, на участках голосования соблюдаются все меры безопасности. Всем пензенцам выдают средства индивидуальной защиты, измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. Полную информацию о процедуре голосования можно узнать здесь.