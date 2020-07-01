В центре Пензы запустили новый фонтан. ВИДЕО

В одном из Instagram-аккаунтов , посвященных Пензе, опубликовали видео, на котором запечатлен запуск нового фонтана в центре города.

«Нормально он в высоту будет бить», - оценил голос за кадром.

«Вот это поворот, прям как в Дубае», - отметил подписчик litskiiviacheslav.

Ранее информагентство сообщало о том, что в Пензе завершаются работы по строительству нового фонтана и благоустройству прилегающей к нему территории в центре города.

Согласно проекту, фонтан будет светомузыкальным, его размер – больше, чем у предыдущего. Он состоит из трех частей, две сухие будут обрамлять центральную чашу с водной зоной. Общая длина фонтана – более 50 метров, при производстве используется гранит.

Вокруг фонтана разместят зоны отдыха для взрослых и детей, будет обеспечен безбарьерный доступ по всей территории.