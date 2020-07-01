Пензенский избирком назвал итоги голосования по поправкам на 22:30

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Избирательная комиссия Пензенской области огласила предварительные данные по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на 22.30 1 июля.
Отмечается, что обработано 51,34% протоколов. «За» - 85,56%, «против» - 14,03%.
Председатель облизбиркома Александр Синюков ранее на пресс-конференции отметил, что серьезных нарушений и замечаний, ставивших под сомнение итоги голосования, нет.
Сведения на 22:30 pic.twitter.com/KkKXbSE3ig— ПЕНЗА-Избирком (@ikpenza) July 1, 2020