Как в Пензе за месяц изменились цены на лекарства. Мониторинг

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$ 70 р
€ 79 р
ИА «Пенза-Пресс» запустило мониторинг стоимости медикаментов и медицинских изделий, которые можно найти в каждой аптечке жителя региона. Также мы рассматривали препараты и медцинские изделия, коорые стали особенно актуальные в период пандемиии коронавируса. Мы проанализировали изменение цен за первый месяц лета.
К 30 июня значительнее всего выросли цены на «Мирамистин» и электронные градусники. Почти во всех аптеках за эту категорию товаров стали требовать больше денег. А вот на другие виды лекарств цены, напротив, стали меньше. Подешевели маски и перчатки, «Энтеросгель», капли «Гриппферон» и «Омега-3». Таким образом, стоимость средней аптечки для жителя областного центра понизилась на 3 рубля 76 копеек и составила 3 536 рублей. А в случае, если закупать необходимое только по наименьшим ценам из каждой аптеки, можно уложиться в 3 089,2 рубля.
Напомним, что для уточнения цен мы использовали самые распространенные сервисы по заказу лекарств в аптеки города: «Здравсити», «Вита», «Аптека58плюс», «Апрель» и «Фармация». Из ассортимента товаров выбраны наименьшие цены на препараты либо стоимость товаров от самого распространенного производителя.
Информагентство обращает внимание на то, что материал не претендует на экспертную точность, а представляет собой народный мониторинг цен, созданный для отслеживания возможных изменений.