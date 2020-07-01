Как в Пензе за месяц изменились цены на лекарства. Мониторинг

ИА «Пенза-Пресс» запустило мониторинг стоимости медикаментов и медицинских изделий, которые можно найти в каждой аптечке жителя региона. Также мы рассматривали препараты и медцинские изделия, коорые стали особенно актуальные в период пандемиии коронавируса. Мы проанализировали изменение цен за первый месяц лета.

К 30 июня значительнее всего выросли цены на «Мирамистин» и электронные градусники. Почти во всех аптеках за эту категорию товаров стали требовать больше денег. А вот на другие виды лекарств цены, напротив, стали меньше. Подешевели маски и перчатки, «Энтеросгель», капли «Гриппферон» и «Омега-3». Таким образом, стоимость средней аптечки для жителя областного центра понизилась на 3 рубля 76 копеек и составила 3 536 рублей. А в случае, если закупать необходимое только по наименьшим ценам из каждой аптеки, можно уложиться в 3 089,2 рубля.

Напомним, что для уточнения цен мы использовали самые распространенные сервисы по заказу лекарств в аптеки города: «Здравсити», «Вита», «Аптека58плюс», «Апрель» и «Фармация». Из ассортимента товаров выбраны наименьшие цены на препараты либо стоимость товаров от самого распространенного производителя.

Информагентство обращает внимание на то, что материал не претендует на экспертную точность, а представляет собой народный мониторинг цен, созданный для отслеживания возможных изменений.