В Пензе откроются фитнес-центры и спортивные залы

Губернатор поинтересовался у собравшихся, как они переживают трудный период. Владельцы бизнеса отметили, что не все арендодатели пошли им навстречу и снизили оплату за пользование помещением. Иван Белозерцев пообещал разобраться в этом вопросе.

«По идее, все должны друг друга поддерживать, потому что мы вместе оказались в такой ситуации. Мы несем большие потери, давая им поддержу, поэтому они тоже должны оказывать свою», - заявил он.

При обсуждении условий открытия залов в городе, губернатор внимательно выслушал поступившие предложения по организации тренировочного процесса в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

«У нас в Пензе 42 - тренажерных зала. Мы между собой общаемся, созваниваемся, и я могу сказать, что практически все залы готовы к открытию. Мы Роспотребнадазор читаем. Наши клиенты готовы заниматься с социальной дистанцией. У меня, допустим, зал 200 кв м, значит, я могу запустить 20-30 человек. Тренеры будут ходить в перчатках, потому что это специфичный спорт – если кого-то прижало штангой, понятно, что тренер должен к нему подойти. После каждой работы со снарядом - обязательная дезинфекция», - высказался владелец одного из клубов Алексей Нетесанов.

«Я не могу открыть третий этап. Но мы можем с вами договориться, а вы будете соблюдать все меры предосторожности. Может, не 20 человек на 200 квадратов, а 10, чтобы все помещения хорошо проветривались, обрабатывались входные группы и так далее. Думаю, что разрешить вам работать было бы разумно и правильно. Можете начинать с завтрашнего дня», - заключил губернатор.

Также он подчеркнул, что в случае выявления заболевания зал должен полностью закрыться. Кроме этого, Иван Белозерцев предложил создавать больше площадок во дворах и, возможно, выкупать площади у застройщиков и организовывать там спортивные клубы.

Напомним, Пензенская область находится на втором этапе снятия ограничений, уже открылись салоны красоты, рынки и летние веранды кафе и ресторанов. В регионе действует масочный режим, гражданам рекомендуют избегать мест массового скопления людей и тщательно следить за личной гигиеной.