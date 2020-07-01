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03.07.2020г.
В Пензе откроются фитнес-центры и спортивные залы

В Пензе откроются фитнес-центры и спортивные залы

Пт, 03.07.20 15:28
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3 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с представителями спортивного бизнеса. Главной повесткой встречи стал вопрос открытия фитнес-центров.

Губернатор поинтересовался у собравшихся, как они переживают трудный период. Владельцы бизнеса отметили, что не все арендодатели пошли им навстречу и снизили оплату за пользование помещением. Иван Белозерцев пообещал разобраться в этом вопросе.

«По идее, все должны друг друга поддерживать, потому что мы вместе оказались в такой ситуации. Мы несем большие потери, давая им поддержу, поэтому они тоже должны оказывать свою», - заявил он.

При обсуждении условий открытия залов в городе, губернатор внимательно выслушал поступившие предложения по организации тренировочного процесса в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

«У нас в Пензе 42 - тренажерных зала. Мы между собой общаемся, созваниваемся, и я могу сказать, что практически все залы готовы к открытию. Мы Роспотребнадазор читаем. Наши клиенты готовы заниматься с социальной дистанцией. У меня, допустим, зал 200 кв м, значит, я могу запустить 20-30 человек. Тренеры будут ходить в перчатках, потому что это специфичный спорт – если кого-то прижало штангой, понятно, что тренер должен к нему подойти. После каждой работы со снарядом - обязательная дезинфекция», - высказался владелец одного из клубов Алексей Нетесанов.

«Я не могу открыть третий этап. Но мы можем с вами договориться, а вы будете соблюдать все меры предосторожности. Может, не 20 человек на 200 квадратов, а 10, чтобы все помещения хорошо проветривались, обрабатывались входные группы и так далее. Думаю, что разрешить вам работать было бы разумно и правильно. Можете начинать с завтрашнего дня», - заключил губернатор.

Также он подчеркнул, что в случае выявления заболевания зал должен полностью закрыться. Кроме этого, Иван Белозерцев предложил создавать больше площадок во дворах и, возможно, выкупать площади у застройщиков и организовывать там спортивные клубы.

Напомним, Пензенская область находится на втором этапе снятия ограничений, уже открылись салоны красоты, рынки и летние веранды кафе и ресторанов. В регионе действует масочный режим, гражданам рекомендуют избегать мест массового скопления людей и тщательно следить за личной гигиеной.

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03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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