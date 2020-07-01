В Пензе взлетели цены на морковь, крупы, чеснок и грибы

По итогам мониторинга цен за июнь информагентство зафиксировало рост стоимости ряда продуктов в магазинах Пензы.

Больше всего за месяц подорожали морковь (+29,54%), горох (+29,5%) и шампиньоны (+23,46%). Их средняя стоимость составила соответственно 34,43 руб., 36,49 руб. и 222,14 руб.

Также заметно выросли в цене пшено (на 20,77%; средняя стоимость – 43,49 руб.), гречка (на 19,29%; 72,09 руб.), чеснок (на 19,23%; 190,68 руб.) и длиннозерный рис (на 17,44%; 36,49 руб.).

Сильнее всего в июне подешевели лук (-38,99%; 25,43 руб.), помидоры (-26,73%; 82,18 руб.) и огурцы (-24,76%; 71,43 руб.).

Итоги июньского мониторинга можно посмотреть ЗДЕСЬ. Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.