Анна Очкина подала документы в избирком на участие в выборах губернатора

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Анна Очкина днем 8 июля подала документы в избирательную комиссию Пензенской области, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на выборы губернатора.
Она является председателем совета регионального отделения «Справедливой России». Ее выдвижение кандидатом поддержали однопартийцы.
В комиссию Анна Очкина подала необхоимые документы: сведения о доходах, паспорт, диплом и так далее. Решение о регистрации в качестве кандидата будет принято только после проверки их достоверности.
Анна Очкина поблагодарила всех за принятие документов и позднее, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что партия оказала ей большое доверие.
Напомним, ранее стало известно, что документы на регистрацию в качестве кандидата подал Иван Белозерцев. Его делегировала «Единая Россия».