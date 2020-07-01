Анна Очкина подала документы в избирком на участие в выборах губернатора

Анна Очкина днем 8 июля подала документы в избирательную комиссию Пензенской области, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на выборы губернатора.

Она является председателем совета регионального отделения «Справедливой России». Ее выдвижение кандидатом поддержали однопартийцы.

В комиссию Анна Очкина подала необхоимые документы: сведения о доходах, паспорт, диплом и так далее. Решение о регистрации в качестве кандидата будет принято только после проверки их достоверности.

Анна Очкина поблагодарила всех за принятие документов и позднее, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что партия оказала ей большое доверие.

Напомним, ранее стало известно, что документы на регистрацию в качестве кандидата подал Иван Белозерцев. Его делегировала «Единая Россия».