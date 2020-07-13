В ГИБДД рассказали, кто пострадал в аварии на Гидрострое

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В пензенском управлении ГИБДД сообщили подробности аварии, которая случилась 13 июля на Гидрострое.
По данным ведомства, на ул. Ново-Терновского, 5 около 14:40 столкнулись три машины: Chevrolet Niva под управлением 46-летнего мужчины, «одиннадцатая», за рулем которой был 56-летнего водитель и Lada Xray, на которой ехал 71-летний пенсионер. В результате аварии водитель «Нивы» и 70-летняя пассажирка второго внедорожника были госпитализированы. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и напоминают об ответственности за их нарушение.