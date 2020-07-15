В Пензе приступили к созданию граффити с великаном. Фото

Array ( [temp] => +26 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 70 р
€ 80 р
Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Александр Зосимов запечатлел эскиз граффити с изображением великана, который станет одной из достопримечательностей областного центра.
Судя по кадру, художник Алексей Февралев уже сделал наброски и прорисовал контур.
Напомним, Алексей Февралев выступил с инициативой нарисовать арт-объект в центре города. Художник встретился с мэром города Андреем Лузгиным, они обсудили детали и месторасположение.
Ранее он изобразил граффити-благодарность медикам. Первая работа из-за аварийного здания была уничтожена. Губернатор Иван Белозерцев пообещал разобраться в ситуации. Теперь «Ангел» радует гостей и местных жителей Пензы на Юбилейной площади.