Губернатор показал в Сети проект Бакунинского моста

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев показал, каким будет Бакунинский мост после реконструкции.

Он разместил проект на своей личной страничке в социальной сети «ВКонтакте».

«Бакунинский мост после реконструкции будет выглядеть так», - отметил в посте глава региона.

На сегодняшний день строители уже выполнили опорную стену на правом берегу Суры и практически закончили третью опору, а в течение месяца будет возведена вторая в середине реки.

Напомним, 14 июля Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки проинспектировал строительную площадку объекта. Помимо полной реконструкции самого моста, планируют расширить и дорогу по улице Злобина. Стройка завершится в 2021 году.