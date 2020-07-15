Губернатор показал в Сети проект Бакунинского моста

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев показал, каким будет Бакунинский мост после реконструкции.
Он разместил проект на своей личной страничке в социальной сети «ВКонтакте».
«Бакунинский мост после реконструкции будет выглядеть так», - отметил в посте глава региона.
На сегодняшний день строители уже выполнили опорную стену на правом берегу Суры и практически закончили третью опору, а в течение месяца будет возведена вторая в середине реки.
Напомним, 14 июля Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки проинспектировал строительную площадку объекта. Помимо полной реконструкции самого моста, планируют расширить и дорогу по улице Злобина. Стройка завершится в 2021 году.