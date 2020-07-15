Мэр рассказал о возведении водопровода в ЗИФе и Заре

Мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал на своей страничке в соцсети Instagram о ходе строительства водопровода в поселке ЗИФ.

По его словам, на сегодняшний день уже выполнили геодезическую разбивку трассы и укладывают трубы методом горизонтально направленного бурения. Достроить водопровод протяженностью 12 км планируют в этом году. Работы ведутся в рамках программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2010-2024 годы».



Глава администрации города добавил, что сети водоснабжения прокладывают также и в микрорайоне №6 «Заря-1» севернее улицы Магистральной. Здесь уже выполнили основной объем работ и в августе планируют завершить строительство. Кроме того, в Пензе меняют комплектующие на восьми насосных станциях и перекладывают изношенные участки водопровода.



«К нам обращаются жители частного сектора, когда летом из-за полива увеличивается водоразбор, и они остаются без водоснабжения. Такая проблема, к примеру, в поселке Победы, на отдельных участках в Заре, на Мереняшева, Львовской. Поэтому работу по строительству коммуникаций мы продолжим, как водоснабжения, так и водоотведения», - пояснил мэр.

Напомним, жители поселка ЗИФ направляли в мэрию города коллективное обращение по поводу строительства сетей. Там планируют обустроить две насосные станции и три резервуара. Сейчас в ЗИФе живут около 400 человек, но водопровод рассчитан на перспективу и сможет обслуживать не менее тысячи людей.