Автор граффити медика-ангела рисует новый арт по ночам

Пензенский художник Алексей Февралев выступил с инициативой нарисовать в центре города граффити с изображением великана. Новый арт мужчина рисует в ночное время.

Алексей Февралев поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фото, на котором показал процесс работы над новым арт-объектом. Судя по кадру, работой над ним он занимается в ночное время суток с помощью проектора. Мужчина объяснил это тем, что на большой поверхности так рисовать контуры удобнее всего.

«Альтернатива - перенос рисунка по клеткам, либо распечатка. Тут такие огромные размеры, что распечатка отпадает. А по клеткам очень долго», - подчеркнул он.

Ранее информагенство писало о том, на какой стадии находится создание граффити с великаном. По задумке художника, сказочный персонаж нагибается к людям и как бы подслушивает их разговоры. Проект одобрил мэр города Андрей Лузгин.

Напомним, Алексей Февралев – автор граффити-благодарности медикам. Первая работа из-за аварийного здания была уничтожена. Губернатор Иван Белозерцев пообещал разобраться в ситуации. Теперь «Ангел» радует гостей и местных жителей Пензы на Юбилейной площади.