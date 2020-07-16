Известны подробности жестокой аварии на ул. Рахманинова

В пензенском управлении ГИБДД сообщили подробности аварии , которая случилась в Арбеково накануне днем.

По данным ведомства, на ул. Рахманинова, 1а около 12 часов столкнулись «десятая» под управлением 22-летнего парня и Toyota Land Cruiser, на которой ехал 53-летний мужчина. В результате аварии 23-летнюю пассажирку легковушки госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут стоить жизни.