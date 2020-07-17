Полагается ли пензенцам выплата за долгий брак

В новостных лентах целого ряда федеральных СМИ появилась информация о том, что в некоторых регионах России существуют выплаты для граждан, которые долгое время прожили в браке. Журналисты информагентства решили разобраться, как с этим дело обстоит в Пензенской области.

В частности, как сообщает Life.ru со ссылкой на заслуженного юриста России, члена научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Ивана Соловьева, выплаты к юбилеям свадьбы предусмотрены во многих регионах и они могут существенно различаться.

«Так, в Питере, ХМАО [Ханты-Мансийском автономном округе] и Удмуртии величина выплат составляет одну тысячу рублей за каждый прожитый в браке год. Таким образом, за 50 лет совместной жизни можно получить 50 000 рублей», - цитирует издание Ивана Соловьева.

Положены ли такие выплаты пензенским супругам? За ответом на этот вопрос мы обратились в областное управление ЗАГС.

«В каждом субъекте на региональном уровне приняты свои нормативные акты. У нас есть выплата за 50 лет в браке и более – 5000 рублей», - сообщила журналистам представитель управления.

Напомним, также пензенские семьи могут рассчитывать на выплаты по линии минтруда – за рождение и воспитание детей. Например, с 1 июля в России стартовало начисление второй единовременной выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Узнать о том, как получить полагающиеся вам средства, можно ЗДЕСЬ.