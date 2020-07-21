После жалобы пензячки на ул. Пушкина спилят опасные ветви деревьев

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В редакцию ИА «Пенза-Пресс» поступил ответ мэрии на обращение жительницы города, которая сообщила об опасности, подстерегающей прохожих на ул. Пушкина.
Напомним, пензячка сообщила, что недалеко от колледжа информационных и промышленных технологий ветви деревьев нависают над проезжей частью и над троллейбусными проводами.
В мэрии пояснили, что территория, на которой растут деревья, относится к федеральной собственности.
«Одновременно сообщаем, что в ЗАО «Пензенская горэлектросеть» и ООО «Горэлектротранс» направлены письма для проведения работ по опиловке зеленых насаждений в охранной зоне линий электропередачи», - также отмечается в документе.
Дополнительную информацию «Пенза-Пресс» пообещали направить до 7 августа. Журналисты будут следить за ситуацией.