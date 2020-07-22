Из-за упавшего столба, который снесла фура в Терновке, погиб рабочий

В пензенском управлении ГИБДД сообщили подробности аварии , которая случилась в Терновке.

По данным ведомства, 21 июля около 22:50 на ул. Терновского фура Mercedes-Benz под управлением 35-летнего мужчины снесла столб. Опора повисла на растяжке между кабиной и полуприцепом большегруза. После этого растяжка оборвалась, из-за чего столб упал на двоих рабочих 51 и 59 лет. Младший не выжил.

По факту трагедии проводят проверку.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.