Известно, кто пострадал в жутком ДТП на дороге «Тамбов-Пенза»

В пензенском управлении ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии , которая случилась на въезде в областной центр.

По данным ведомства, 2 августа в 15:25 на дороге «Тамбов– Пенза» на проезде Булгакова столкнулись Skoda Octavia и «семерка». В результате аварии 65-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте, 46-летнюю автоледи из иномарки госпитализировали.

По факту трагедии проводят проверку.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге.