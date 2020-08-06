Стало известно имя чиновника мэрии Пензы с самым большим доходом

На сайте «Против коррупции» города Пензы обнародовали информацию о доходах руководителей учреждений и муниципальных служащих мэрии. Журналисты информагентства ознакомились с документами и выяснили, кто из сотрудников гордаминистрации задекларировал наибольший доход, а кто – наиболее скромный.

Больше всех за период с 1 января по 31 декабря 2019 года заработала начальник отдела развития предпринимательства управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Пензы Динара Кудаева – 3 млн 526 тыс. 430,68 рублей. У нее в пользовании находится квартира площадью 65 кв метров, ей принадлежит иномарка Hyundai Tucson. Чиновница имеет одного несовершеннолетнего ребенка, у него также в пользовании квартира.

Чуть скромнее оказался годовой доход заведующего сектором отдела по градостроительным правоотношениям правового управления администрации М. Юшанова – 3 млн 234 тыс. 514,42 рублей. У него в собственности – две квартиры площадью 57,7 и 36,1 кв метров (первая – общая с супругой, вторая – ¼ доли). Жена чиновника задекларировала доход в 72 тыс. 792,43 рубля. Имеет общую с супругом квартиру, еще одну, площадью 52,4 кв метра, - в собственности. У супругов есть несовершеннолетний ребенок, у него в пользовании – две квартиры площадью в 36,1 и 57,7 кв метров.

Первый вице-мэр Виталий Макаров задекларировал доход в 1 млн 101 тыс. 613,56 руб. У него в собственности – две квартиры (74 и 26,4 кв метров), в пользовании – гараж (44,9 кв метров), две квартиры (53,9 и 33,9 кв метров), а также участок (56,1 кв метров). Кроме того, Виталию Макарову принадлежит иномарка Volkswagen Tiguan. Супруга вице-мэра за 2019 год заработала 583 тыс. 424,10 рублей, у нее в собственности – квартира и гараж, в пользовании – еще три квартиры, дом площадью 67 кв метров и участок в 56,1 кв метров. У Макаровых – два несовершеннолетних ребенка, у обоих в пользовании находятся по четыре квартиры и дому.

Из заместителей главы администрации Пензы наибольший доход задекларировал Сергей Волков – 1 млн 447 тыс. 791,92 рубль. У него в собственности – участок площадью 1260 кв метров и квартира в 52,6 кв метра (1/3 доли), которая также принадлежит его супруге, заработавшей 586 тыс. 695,24 рублей. Сергей Волков ездит на Renault Duster.

Замглавы администрации Олег Денисов задекларировал доход в – 1 млн 350 тыс. 157,06 рублей, Герман Дорофеев - 1 млн 239 тыс. 788,91 рублей, Магомед Агамагомедов – 1 млн 183 тыс. 245,91 рублей.

Начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Ольга Жовтяк заработала 900 тыс. 549,12 рублей, начальник управления транспорта и связи города Юлия Ляпина – 865 тыс. 180,59 рублей, глава управления ЖКХ Александр Юлин – 857 тыс. 888,64 рублей, управления культуры Вера Фейгина – 918 тыс. 721,05 рублей, управления образования Юрий Голодяев – 1 млн 172 тыс. 208,54 рублей, начальник управления градостроительства и архитектуры Нина Кутырева – 1 млн 145 тыс. 930,23 рублей, управления муниципального имущества Ирина Кочеткова – 982 тыс. 993,99 рубля.

Больше всех среди руководителей управлений города заработала начальник финансового управления Ольга Завьялкина – 1 млн 289 тыс. 496,96 рублей. У нее в собственности – дом площадью 217 кв метров (1/4 доли), участок (1498 кв метров, ¼ доли) и нежилое здание (39,7 кв метров, ¼ доли). Супруг Ольги Завьялкиной задекларировал доход в 685 тыс. 398,07 рублей, он – совладелец вышеперечисленных объектов, также имеет иномарку Renault Duster.

Среди руководителей муниципальных учреждений города самый внушительный годовой доход – у Игоря Умнова, начальника МКУ «Управление капитального строительства города Пензы»: 1 млн 748 тыс. 964,32 рубля. Он владеет участком площадью в 1133 кв метра и квартирой в 47,6 кв метров. Супруга задекларировала доход в 532 тыс. 567,54 рублей, у нее в собственности – участок в 1270 кв метров, квартира (42,9 кв метров, ½ доли), в пользовании – квартира в 47,6 кв метров. Игорю Умнову принадлежит Volkswagen Polo, его жене – Toyota Camry.

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы» Алексей Михайлов за 2019 год заработал чуть меньше - 1 млн 488 тыс. 512,28 рублей, глава департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин – 1 млн 299 тыс. 647,03 рублей.

Отметим, что данные о доходе мэра Пензы Андрея Лузгина, которые публикуются на сайте Гордумы, еще не представлены.

Ранее информагентство также сообщало о том, что на сайте Гордумы обнародовали доходы народных избранников за 2019 год. Журналисты информагентства проанализировали сведения, указанные в документе. Почитать материал можно, перейдя по ссылке.