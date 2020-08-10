Оперативная информация по коронавирусу в Пензенской области на 10 августа

На сайте стопкоронавирус.рф опубликована актуальная информация о числе зараженных коронавирусной инфекцией в стране, в том числе – и в Пензенской области.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 6999 случаев заражения коронавирусом, из них новых – 45. При этом уже 6162 пациента вылечились, 90 скончались.

Всего по России выявлено 892654 случая заражения, прирост за сутки составил 5118 заболевших. 696681 человек выздоровел, 15001 пациент скончался.

Пензенцев по-прежнему призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, чтобы снизить риски заражения.