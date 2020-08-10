Какую помощь могут получить пензенские семьи по линии минобра. Спецпроект

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ИА «Пенза-Пресс» в рамках серии публикаций о мерах поддержки населения и бизнеса, реализуемых в Пензенской области, подготовило материал о выплатах и льготах, на которые могут рассчитывать отдельные категории семей по линии регионального минобра.
Для удобства данные представлены в виде таблицы.
Ранее информагентство публиковало материалы о том, какую помощь в Пензенской области могут получить медики по линии минздрава и какие выплаты положены педагогам.