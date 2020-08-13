В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям проводит административное расследование по факту обнаружения масляного пятна на Суре в микрорайоне Шуист.

Представители ведомства провели рейдовый осмотр по акватории Суры от улицы Чаадаева до поселка Десятая Артель и сделали следующие выводы:

«Вдоль правого берега шириной приблизительно 10-15 метров наблюдался мутный шлейф буро-серого цвета (предположительно, нефтепродукты) протяженностью около 500 метров после пешеходного моста через реку Сура, ведущего в поселок Десятая Артель. По факту загрязнения водного объекта возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ и назначено административное расследование», — сообщил заместитель руководителя управления Михаил Маркин.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент устанавливается источник загрязнения реки нефтепродуктами и лица, виновные в нарушении природоохранного законодательства.

Ранее информационное агентство «Пенза-Пресс» сообщало о жалобах граждан на крупные масляные разводы, которые плывут по Суре у плотицы ТЭЦ-1 в Пензе. В материале были приведены фото и видеодоказательства наличия мутных разводов, обнаруженных на реке, в которой, вопреки указаниям местного Роспотребнадзора, купались пензенцы.