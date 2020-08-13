Пензенский художник предложил создать в городе открытую арт-галерею

Художник Алексей Февралев рассказал журналисту ИА «Пенза-Пресс» о своей идее организовать арт-галерею в областном центре.

Он отметил, что свою идею озвучил губернатору Ивану Белозерцеву и мэру Андрею Лузгину.

«Пенза - город художников, но визуально об этом никак не сообщается. Думаю, в областном центре нужно сделать открытую арт-галерею. Это, в первую очередь, касается мест, где больше всего людей – ул. Московской, площади возле филармонии, которую, например, можно преобразить на тему музыки», - поделился Алексей Февралев.

Он напомнил, что в настоящее время занимается реализацией граффити с изображением великана в центре Пензы.

«Это – «первая ласточка». Когда я ее закончу, буду думать, где расписывать дальше и какие предложения внести. Есть проекты для преображения фасадов, которые обращены в сторону филармонии. Пока они на стадии идеи», - добавил художник.

Алексей Февралев заключил, что благодаря такому проекту стены превратятся в культурные объекты, что создаст красоту и уют в областном центре. В перспективе – привлечение к работе других художников, которых в городе немало.