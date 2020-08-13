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13.08.2020г.
Пензенский художник предложил создать в городе открытую арт-галерею

Пензенский художник предложил создать в городе открытую арт-галерею

Чт, 13.08.20 17:11
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Художник Алексей Февралев рассказал журналисту ИА «Пенза-Пресс» о своей идее организовать арт-галерею в областном центре.

Он отметил, что свою идею озвучил губернатору Ивану Белозерцеву и мэру Андрею Лузгину.

«Пенза - город художников, но визуально об этом никак не сообщается. Думаю, в областном центре нужно сделать открытую арт-галерею. Это, в первую очередь, касается мест, где больше всего людей – ул. Московской, площади возле филармонии, которую, например, можно преобразить на тему музыки», - поделился Алексей Февралев.

Он напомнил, что в настоящее время занимается реализацией граффити с изображением великана в центре Пензы.

«Это – «первая ласточка». Когда я ее закончу, буду думать, где расписывать дальше и какие предложения внести. Есть проекты для преображения фасадов, которые обращены в сторону филармонии. Пока они на стадии идеи», - добавил художник.

Алексей Февралев заключил, что благодаря такому проекту стены превратятся в культурные объекты, что создаст красоту и уют в областном центре. В перспективе – привлечение к работе других художников, которых в городе немало.

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В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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