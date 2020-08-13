В Пензе завершается создание граффити с великаном

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Граффити с изображением великана почти завершено. Фото новой достопримечательности появилось на новостной страничке в соцсети Instagram.
Художник Алексей Февралев приступил к созданию граффити в середине июля, предварительно обсудив это с мэрией Пензы и владельцем здания на улице Московской.
Напомним, Алексей Февралев является автором граффити с изображением врача-ангела. Объект находится на улице Суворова рядом с Юбилейной площадью.